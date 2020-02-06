2020/02/06 | 14:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – قتل 12 مقاتلاً من المجموعات الموالية لإيران في قصف جوي اتهمت دمشق اسرائيل بشنّه ليلاً على مواقع عسكرية قرب دمشق وفي جنوب البلاد، في استهداف جديد تضعه تل أبيب في إطار مساعيها لمنع طهران من ترسيخ وجودها في سوريا.وتصدّت الدفاعات الجوية السورية فجراً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 12 مقاتلاً موالياً لإيران في قصف إسرائيلي ليلاً قرب دمشق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 12 مقاتلاً موالياً لإيران في قصف إسرائيلي ليلاً قرب دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).