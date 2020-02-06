غيث التميمي: الصدر سيُحاكم على الجرائم التي يرتكبها بحق المتظاهرين

2020/02/06 | 14:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ محمد الجبوري بعد ليلة دامية في محافظة #النجف، شهدت هجوم ميليشيا “#القبعات_الزرق” التي يديرها #مقتدى_الصدر على ساحة الصدرين، حيث مقر تجمع ومركز #المتظاهرين والمعتصمين، والذي تسبب بقتل […]

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