ذي قار: القبض على 18 متهما في قضايا جنائية مختلفة

2020/02/06 | 14:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الخميس، القاء القبض على 18 مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة في مناطق متفؤقة من المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة صدى انها “تمكنت من القبض على 18متهم مطلوب بقضايا جنائية مختلفة اهمها القتل العمد والتهديد والاحتيال والسرقة والتزوير اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة”.وأضافت انه ” تمكنت شرطة

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