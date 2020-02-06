مصدر امني لـ”العهد نيوز” القوات الامريكية غير جادة بعملية تطهير مناطق غربي الانبار من خلايا مجرمي داعش

2020/02/06 | 14:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار كشف مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار، اليوم الخميس، القوات الامريكية غير جادة بعملية تطهير المناطق الصحراوية غربي الانبار.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، ان ” القوات الامريكية غير جادة بعملية اسناد القوات الامنية بتطهير المناطق الصحراوية الغربية من خلايا مجرمي داعش رغم انها تذكر باستمرار وجود هذه القوات لإسناد […]

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