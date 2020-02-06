تعرف على تكلفة المعيشة للأسرة في بغداد

2020/02/06 | 14:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير نشر على موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، ان تكلفة المعيشة الشهرية للأسرة في بغداد تتعدى مليونين و250 الف دينار شهريا.

وقال التقرير بحسب آخر تحديث في شهر شباط، إن "تكلفة المعيشة الشهرية في بغداد للأسرة المتكونة من اربعة اشخاص في بغداد ومن دون احتساب الايجار تبلغ كمعدل مليونين و253 الف دينار".

واضاف ان "تكلفة المعيشة للشخص الواحد شهريا في بغداد وبدون ايجار تبلغ 675 الف و142 دينار".

واشار التقرير الى ان "العائلة المكونة من اربعة اشخاص تنفق شهريا على المطاعم 343 الف و676 ديناراً فيما تقوم بأنفاق 127 الف و585 ديناراً على الفسحة"، مبينا ان "الاسرة تنفق شهريا مقدار 711 الف و229 ديناراً على الطعام في المنزل".

واوضح التقرير ان "الشرب في المنزل تبلغ نفقاته شهريا 54 الف و859 دينار، فيما تبلغ نفقات الاسرة على وسائل النقل شهريا 142 الف و800 دينار، كما تنفق الاسرة شهريا على اوقات الفراغ والرياضة مقدار 294 الف و941 ديناراً، فيما تنفق شهريا على الخدمات من كهرباء وماء 250 الف اًو661 ديناراً".

ولفت الى ان "الاسرة تبلغ نفقاتها شهريا على الملابس والاحذية مقدار 89 الف و523 ديناراً، فيما تبلغ نفقات الاسرة على الخدمات الاخرى شهريا من مستلزمات منزلية والكترونية مقدار 238 الف و353 ديناراً".

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