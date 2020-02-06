وزارة التخطيط تطلق استمارة لتوظيف العاطلين عن العمل 2020

2020/02/06 | 14:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمارة المشروع الوطني للتوظيف وزارة التخطيط للعاطلين عن العمل المستقلة/ قريباً استمارة المشروع الوطني للتوظيف وزارة التخطيط العراقية، والتي كانت قد أطلقت استمارة حصر العاطلين عن العمل من عام 2014 فما دون، حيث أعلن وزير التخطيط الدكتور نوري صباح عن انطلاق المشروع الوطني لتشعيل الشباب، وذلك مع بداية الأسبوع المقبل، والذي عد من المشاريع التي […]

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