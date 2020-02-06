بلاسخارت تدين احداث ليلة امس في النجف وتؤكد: يجب حماية المتظاهرين في جميع الاوقات

2020/02/06 | 14:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الخميس، الاعتداء الذي حصل ليلة امس على المتظاهرين في ساحة الصدرين وسط النجف من قبل اتباع التيار الصدري.

وغردت صفحة الامم المتحدة بموقع "تويتر" وتابعتها "الغد برس" قائلة "الممثلة الأممية الخاصة جينين هينيس بلاسخارت تدين بشدة العنف والعدد المرتفع للضحايا في النجف الليلة الماضية".

واكدت انه "يجب ضمان حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات، وليس بعد فوات الأوان".

وسقط عشرات القتلى والجرحى جراء الاشتباكات التي وقعت، أمس الأربعاء، بين المتظاهرين وأصحاب القبعات الزرق في مدينة النجف.

وطالب متظاهرو النجف، القوات الأمنية بالتدخل العاجل إثر محاولة القبعات الزرق السيطرة على ساحات الاحتجاج وحرق خيم الاعتصام، مؤكدين : "مظاهراتنا سلمية ولم نعتد على أي من المرافق العامة ولم نقطع الطرق".

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