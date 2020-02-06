2020/02/06 | 14:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي آل سيد عكلة الموسوي من المستحيل التصوّر أن العراق سيعود من جديد بلدا آمنا وملائما للعيش مع وجود الشلة الفاسدة التي حكمته بعد عام 2003 بعد الغزو الامريكي البغيض...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثي مقتدى الصدر وهادي العامري ومحمد علاوي يقودون البلد لحرب أهلية) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثي مقتدى الصدر وهادي العامري ومحمد علاوي يقودون البلد لحرب أهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).