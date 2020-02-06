الحلبوسي لـ”العهد نيوز”: الموسم الحالي يعد من افضل المواسم الزراعية في الانبار

2020/02/06 | 14:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد قائممقام قضاء الكرمة بمحافظة الانبار احمد مخلف الحلبوسي اليوم ،الخميس، بان الموسم الزراعي الحالي يعد من افضل المواسم واكثرها انتعاشا للواقع الزراعي في المحافظة.وقال الحلبوسي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” الموسم الزراعي لهذا العام يعد من افضل المواسم الزراعية في مناطق قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، التي تعد […]

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