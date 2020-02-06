2020/02/06 | 14:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة، قصي حاتم، الى العاصمة بغداد اليوم الخميس.وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني مهند العاني في تصريح لوكالة/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ,إن “مدرب منتخبنا الوطني قصي حاتم وصل الى العاصمة بغداد قادماً من قطر”.وأوضح أن “حاتم سيشرف على تحضيرات الفريق اليوم الخميس قبيل مشاركته في بطولة الملك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرب المنتخب العراقي للسلة يصل بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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