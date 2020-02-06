نائب رئيس مجلس النواب يحذر من تفاقم الأوضاع في النجف

2020/02/06 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد الى تشكيل خلية أزمة حكومية ومحاسبة المتسببين بالفوضى بعد تفاقم الأوضاع في النجف.

وحذر في تصريحات صحفية من خطورة تفاقم الأوضاع، مبديا رفضه الشديد لما ‏جرى من أحداث مؤسفة في النجف، داعيا الحكومة لتحمل مسؤولياتها واتخاذ ‏الاجراءات الكفيلة بحماية المتظاهرين السلميين واستقرار المحافظة وتشكيل خلية أزمة للوقوف على تفاصيل الحادث ومحاسبة الجناة ‏والمتسببين بتلك الفوضى والمشكلات، منتقدا الأجهزة الأمنية ومسؤولي المحافظة لعدم تمكنهم من السيطرة على ‏الأوضاع العامة.

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