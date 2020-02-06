العبادي: لاوصاية على الجماهير

2020/02/06 | 14:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد رئيس ائتلاف النصر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم الخميس، أن الجماهير "سيدة نفسها ولا وصاية عليها"، داعيا القوى الامنية لممارسة واجبها القانوني في حماية المتظاهرين السلميين.

وقال العبادي في تغريدة له على تويتر، "نساند استمرار التظاهرات السلمية وحمايتها من اجل اجراء اصلاحات جوهرية"، مؤكدا "نقف امام محاولات حرفها نحو العنف والفوضى وتعطيل الحياة العامة".واضاف العبادي، "على القوى الامنية ممارسة واجبها القانوني لحماية السلميين"، مشددا على أن " الجماهير سيدة نفسها، لا وصاية عليها".

واكد العبادي، "ستنتصر ارادة الشعب رغم القتل والتنكيل والتخويف".وحمل رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي، في وقت سابق اليوم الخميس، محافظ النجف لؤي الياسري مسؤولية الاحداث التي شهدتها المحافظة امس، متهما اياه بالتخلي عن مسؤوليته في حفظ امن النجف، وهدد بمقاضاته.ووجه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوز الخميس، بالتحقيق في الاحداث التي شهدتها النجف امس.وكانت ممثلة الأمم المتحدة في بغداد جينين هينيس بلاسخارت قد شددت، في وقت سابق اليوم الخميس، على ضمان حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات و"ليس بعد فوات الأوان".

ووصف سفير الاتحاد الاوروبي لدى بغداد مارتن هوت، في وقت سابق اليوم الخميس، الاحداث التي شهدتها مدينة النجف امس بأنه "ترهيب وعنف غير مقبول"، داعيا الى "تحديد الجُناة ومحاسبتهم".



وشهدت محافظة النجف يوم امس الاربعاء، مصادمات بين متظاهرين واصحاب القبعات الزرقاء، ادت الى سقوط شهداء وجرحى، ووصل وزير الداخلية ياسين الياسري الى المحافظة للاطلاع على الوضع الامني فيها.

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