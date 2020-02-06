"سمكة كرميان".. يغطس اكثر من ثلاث دقائق وينقذ الغرقى

2020/02/06 | 14:56 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسماعيل او سمكة كرميان الذي كسر الرقم القياسي في الغطس بالمنطقة

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