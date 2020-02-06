2020/02/06 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

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واشنطن تدين الاعتداء على المتظاهرين في النجف وتصفه بـ ’’الوحشي’’

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أعلن زعيم ائتلاف النصر، رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، الخميس (06 شباط 2020)، مساندته لاستمرار التظاهرات السلمية، داعياً إلى حمايتها.

وقال العبادي في تغريدة له على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، "نسان

بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كريم عليوي، الخميس (06 شباط 2020)، وجوب إخضاع القواعد الامريكية الى تفتيش دقيق، لحين موعد خروجها، محذراً كوارث قد تتركها أمريكا تنعكس سلباً على البيئة والصحة العامة.

وقال عليوي في ح

بغداد اليوم- خاص

علّق رئيس لجنة الشهداء النيابية، عضو ائتلاف دولة القانون، عبد الإله النائلي، الخميس (06 شباط 2020)، على تبرئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التهم الموجهة له في مجلس الشيوخ يوم أمس، مبيناً أن الإدارة الأمريكية عملت على تغطية

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