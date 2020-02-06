العبادي: الجماهير سيدة نفسها ولا وصاية عليها وهي من ستنتصر رغم القتل

2020/02/06 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن زعيم ائتلاف النصر، رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، الخميس (06 شباط 2020)، مساندته لاستمرار...





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