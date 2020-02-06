2020/02/06 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أكد مديرية المرور العامة، الخميس (06 شباط، 2020) حاجة العاصمة بغداد، الى شبكة أنفاق ومجسرات لفك الاختناقات المرورية التي تحصل بشكل شبه يومي في العاصمة.

وقال مسؤول قسم العلاقات والإعلام في المديرية، الرائد فادي الخزعلي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "خطط مديرية المرور هي آنية ومستعجلة وسريعة تهدف الى فك الزخم المروري في العاصمة، لكن واقع الحال يرفض علينا هذا الزخم الهائل".

وطالب الخزعلي، الجهات الساندة لمديرية المرور، بـ"بفتح الشوارع المغلقة لأجل الصيانة، من قبل أمانة بغداد، وأن تعيد وزارة التخطيط النظر في التخطيط العمراني لبغداد".

وشدد على "ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وإطلاق حملة عمرانية، لفتح طرق جديدة وانشاء جسور ومجسرات وشبكة انفاق من اجل تنظيم حركة السير بانسيابية".

وتشهد شوارع العاصمة بغداد، اختناقات مرورية شديدة، في اغلب مناطق العاصمة، لا سيما في أوقات بداية ونهاية الدوام، على الرغم من فتح اغلب الطرق المغلقة منذ 2003.

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس (6 شباط 2020)، احصائية الانتحار خلال شهر كانون الثاني الماضي في المحافظة.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حالات الانتحار المسجلة في سجلات صحة ديالى

بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر حكومي من محافظة ديالى، الخميس (6 شباط 2020)، بان 10 اعضاء من أصل 29 عضواً في مجلس المحافظة المنحل سلموا ذممهم المالية كاملة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اللجنة المركزية المشكلة بقرار محافظ ديا

بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، الخميس (06 شباط 2020)، بأن أصحاب ’’القبعات الزرقاء’’ انتشروا في محيط عدد من الدوائر الحكومية والمدارس في محافظة الديوانية.

وقال مراسلنا، إن محافظة الديوانية شهدت منذ صباح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المرور العامة: بغداد بحاجة إلى شبكة أنفاق ومجسرات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المرور العامة: بغداد بحاجة إلى شبكة أنفاق ومجسرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).