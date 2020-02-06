اهتمام دولي بشأن حادثة النجف: بعد سفير الاتحاد الاوروبي.. تعليق من ممثلة الامم المتحدة والسفير البريطاني

2020/02/06 | 14:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ادانت ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت، حادثة النجف بشدة، محذرة من فوات الاوان، فيما عبر السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي عن “صدمته” من الحادثة مشددا على محاسبة مرتكبي الجرائم.وقالت بلاسخرات في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إن “الممثلة الأممية الخاصة السيدة جينين هينيس-بلاسخارت تدين بشدة العنف والعدد المرتفع للضحايا […]

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