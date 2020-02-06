الخامس خلال شهر.. حريق يلتهم مزادا جنوبي العراق

2020/02/06 | 15:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشب حريق في مزاد خاص في منفذ سفوات غربي محافظة البصرة اقصى جنوب العراق.وابلغ مصدر شفق نيوز، ان الحريق هو الخامس من نوعه الذي ينشب في مزاد للاثاث والمفروشات بسفوان.وبين ان اسباب الحريق مجهولة.

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