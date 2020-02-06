محمود أبو العباس (شيخاً) في دراما رمضان

2020/02/06 | 15:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الفنان العراقي محمود أبو العباس أن الدراما الرمضانية لعام 2020 ستشهد تجسيده شخصية شيخ في مسلسل سيحمل عنوان أحلام السنين.

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