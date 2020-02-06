العاني: دعم علاوي مرهون ببرنامجه الحكومي

2020/02/06 | 15:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]شدد النائب عن تحالف القوى العراقية ظافر العاني على ضرورة أن يبذل رئيس الوزراء المكلف جهوداً للاقتراب من المتظاهرين.

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