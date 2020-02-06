عبد المهدي يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية باحداث النجف

2020/02/06 | 15:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أمر رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، بتشكيل لجنة تحقيقية في أحداث تظاهرات محافظة النجف الأشرف أمس الأربعاء.

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