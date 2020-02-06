ازمة سياسية حادة بين ترامب وفنزويلا .. والاخيرة تصفه بصفات قاسية !!

2020/02/06 | 15:04 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

رد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، على خطاب الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​، الذي ألقاه أمام ​الكونغرس​، وهاجم فيه نظيره الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​.

ووصف أرياسا، الرئيس الأمريكي بـ"نصاب متعجرف"، حسبما ذكرت " وسائل اعلام دولية".

وقال: "ترفض فنزويلا وتدين بشدة، أمام المجتمع ال...

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