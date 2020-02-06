بلاسخارت تدين بشدة أعمال العنف وسقوط عدد كبير من الضحايا في النجف

2020/02/06 | 15:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: ادانت الممثلة الاممية الخاصة جينين هينيس-بلاسخارت بشدة، اعمال العنف الني اوقعت عددا كبيرا من الضحايا في النجف الليلة الماضية.وقالت في تغريدة على تويتر:” يجب ضمان حماية المتظاهرين السلميين في جميع الاوقات، وليس بعد فوات الاوان”.

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