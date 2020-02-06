السفير البريطاني لدى العراق: صُدمت بسبب استخدام العنف ضد المتظاهرين

2020/02/06 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، عن صدمته من أحداث العنف الدامية في مدينة النجف.

ونشر هيكي تغريدة على تويتر، علق من خلالها على تزايد أعداد ضحايا التظاهرات قائلا، صُدمت بسبب استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين يوم أمس في النجف، لافتا الى ان من الأولويات الضرورية للحكومتين الحالية والمقبلة، إنهاء العنف الجاري، وحماية المتظاهرين السلميين، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، بما فيهم الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.

صدمت بسبب استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين يوم امسفي النجف.



اذ ان من الاولويات الضرورية للحكومة الحالية والحكومة القادمة، انهاء العنف الجاري وحماية المتظاهرين السلميين ومحاسبة مرتكبي الجرائم بما فيهم الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.



#IraqProtests

— Stephen Hickey (@sblhickey) February 6, 2020

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