شاهد: مقطع “تقشعر له الأبدان”.. مصاب بمتلازمة “داون” يتحدث عن العراق وينهار بالبكاء مع النشيد الوطني

2020/02/06 | 15:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اثار مقطع فيديو لشخص مصاب بمتلازمة داون، مشاعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر وهو يتحدث عن بغداد وشهداء العراق قبل ان يقوم بتشغيل النشيد الوطني “موطني” وينهار بالبكاء معه.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، لشخص مصاب بمتلازمة داون، وهو يبكي اثناء التحدث عن العراق والشهداء، قائلا ان “العراقيين كلهم ماتوا”، […]

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