مفوضية حقوق الإنسان تبدي قلقها بشأن أحداث النجف وتدعو إلى ضبط النفس

2020/02/06 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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مفوضية حقوق الإنسان تبدي قلقها من أحداث النجف وتدعو إلى ضبط النفس

يتبع .



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