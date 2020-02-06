اياد علاوي: لن نكون طرفاً بتشكيلة حكومية جاءت بإرادة خارجية وبحماية ’’المليشيات’’

2020/02/06 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قال زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الخميس (06 شباط 2020)، إننا لن نكون طرفاً في هذه التشكيلة الحك...





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