جوارديولا: الخسارة من ريال مدريد هي الأقسى في مسيرتي

2020/02/06 | 15:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يؤكد أن الخسارة من ريال مدريد هي الأقسى في مسيرته

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