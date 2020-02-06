عبد الرحمان النوضة - بَلَادَتُنَا المُشتركة

2020/02/06 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحمان_النوضة لماذا لا نتكلّم عن بَلَادَتُنَا المشتركة في ميدان «التنمية»؟وَلَوْ أن دولتنا تُخفي عنّا هذه الإِحْصَائيات المُخِيفة، يَكْفِي أن تنظروا إلى كثرة العَائلات الموجودة في مُحِيطِكُم المُجتمعي، والتي تُـنْـفِـقُ بلا حساب، خلال عشرات السِّنِين، لِتَوْفِير أحسن تكوين علمي مُمكن لِأَبْـنَائِهَا.ثم تُرْسِلُهُم إلى بلدان الخارج الإِمبريالية.يجب أن نعترف جميعًا، أنه، مِن بَين عَلَامات بَلَادَتِـنَا ا......

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