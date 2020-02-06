بالصورة.. رونالدو يتلقى هدية خيالية من جورجينا في عيد ميلاده الـ 35.. تعرف عليها

2020/02/06 | 16:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما- متابعات: فوجئ أسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بوجود مجموعة من أفضل أصدقائه، وزوجته جورجينا رودريجيز، في ليلة الاحتفال بعيد ميلاده الخامس والثلاثين.وأتم رونالدو، […]

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