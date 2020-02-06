2020/02/06 | 16:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حطم مسبار "باركر سولار بروب" الأرقام القياسية كونه أسرع كائن من صنع الإنسان والأكثر اقترابا من الشمس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسبار ناسا يحطم رقمين قياسيين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسبار ناسا يحطم رقمين قياسيين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).