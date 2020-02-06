2020/02/06 | 16:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حطم مسبار "باركر سولار بروب" الأرقام القياسية كونه أسرع كائن من صنع الإنسان والأكثر اقترابا من الشمس.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسبار ناسا يحطم رقمين قياسيين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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