" هذا أخي" تضامن شعبي مع الشابة " حوراء " التي فقدت اخيها في احداث النجف الاخيرة ...!!

2020/02/06 | 16:08 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تضامن الآلاف مع الشابة حوراء التي تعرفت على شقيقها بعد انتشار صورة لجثته على صفحات المواقع الاجتماعي في النجف، وطلب النشطاء التعرف إلى الجثة، لتكتب حوراء تعليقاً "هذا أخي" وهو ما تحول إلى هاشتاغ على وسائل التواصل.

وعبر المتضامنون مع حوراء عن حزنهم وألمهم لهذه الفاجعة، حيث انتش...

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