اليومبيلوسي المرأة “الفولاذيّة” تَهزِم ترامب بالضّربة القاضية في مجلس النواب..

2020/02/06 | 16:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتاحية راي اليوم الكويتية بيلوسي المرأة “الفولاذيّة” تَهزِم ترامب بالضّربة القاضية في مجلس النواب..الانقِسام الأمريكيّ يتعمّق..وحال الاتّحاد نحو الأسوأ..وخُنوع المال العربيّ وليس ذكاء ترامب سبب تحسّن الاقتصاد..[…]

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