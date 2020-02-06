تطور خطير.. ولادة أول طفل مصاب بـ

2020/02/06 | 16:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تطور خطير لانتشار فيروس كورونا المستجد، كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن ولادة أول طفل مصاب بالفيروس، في مستشفى محلي في مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي المرض.

وذكرت الصحيفة أن الطفل وُلد في 2 فبراير الجاري، وتم اكتشاف إصابته بعدها بـ30 ساعة، وأشارت إلى أن الطفل يزن 3.25 كيلو جراماً، وأنه في حالة صحية مستقرة.

وقال الأطباء في المستشفى، إنه ليس من الواضح كيف انتقل المرض إلى الطفل، بينما أشار بعضهم إلى أن من المحتمل أن تكون العدوى قد انتقلت إليه وهو في الرحم، أو أثناء الولادة أو الرضاعة.

ستيفن مورس، عالم الأوبئة في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا، قال بدوره إن من المحتمل أن تكون إصابة الطفل بالعدوى حدثت بشكل تقليدي، عن طريق استنشاق الفيروس من سعال الأم المصابة.

وحذر شينغ لينغكونغ، كبير الأطباء في قسم الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأطفال في ووهان، النساء الحوامل، وطالبهم بالابتعاد عن المصابين بالفيروس، وقال: "يجب أن نشعر بالقلق إزاء الطريقة الجديدة المحتملة في انتقال الفيروس".

وبالنسبة لانتشار الفيروس بين الأطفال، فقد أكدت المجلة الطبية الأميركية "JAMA" أن وفاة الأطفال جراء هذا المرض نادرة جداً.

وتأكدت إصابة طفل عمره ستة أشهر بالفيروس في سنغافورة، وإصابة طفل عمره ثماني سنوات في أستراليا.

يذكر أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ في آخر إحصائية نحو 563 حالة، بعد تسجيل 73 حالة وفاة جديدة، كما تجاوز عدد الإصابات أكثر من 28 ألفا.

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