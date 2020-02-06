شاهد.. رئيس الوزراء المكلف يتعهد باجراء انتخابات مبكرة ويخاطب المتظاهرين بعد أحداث النجف: سنحاسب الجميع

2020/02/06 | 16:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، الخميس، كلمة للشعب العراقي علق فيها على التطورات الاخيرة التي شهدتها البلاد.وقال علاوي في كلمته ” شعبَنا العراقيّ الكريم، أبناءنا وبناتِنا في ساحات الاحتجاج، السلامُ عليكم ، إنّ ما يمرّ به بلدُنا العزيزُ من ظروفٍ صعبة، ومحنةٍ تلدُ مشاكل إضافية، تستدعي منّا المكاشفة والوضوح، والتآزر […]

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