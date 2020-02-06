قُبيل الانتخابات الإيرانية.. الحرس الثوري يَشرع بحملةٍ لـ”تخويف المنتقدين”

2020/02/06 | 16:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكدت لجنة حماية الصحفيين الإيرانية، أن قوات الأمن الإيرانية داهمت منازل #صحفيين في الأيام الأخيرة في محاولة لـ”تخويف المنتقدين” قبل #الانتخابات التشريعية المقررة الشهر الجاري.وذكرت […]

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