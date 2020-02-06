العراق : قتلى وجرحى في هجوم أنصار الصدر على متظاهرين في النجف

2020/02/06 | 16:19 - المصدر: فرانس 24

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قتل سبعة متظاهرين في مدينة النجف جنوب العراق وأصيب العشرات منهم بعد تعرضهم لهجمات قادها أنصار مقتدى الصدر الذي أعلن تأييده لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.



ويقيم متظاهرون في خيم منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إذ يطالبون بتغيير الطبقة السياسية في العراق برمتها.

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