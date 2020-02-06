رايتش ووتش: تونس لديها 160 طفلا داعشيا بالعراق وسوريا

2020/02/06 | 16:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت منظمة هيومن رايتش ووتش، الخميس، أن تونس اعادت ستة من ايتام داعش من مجموع 35 من ليبيا وانه يتعين عليها الان اعادة اكثر من 160 اخرين مازالوا محتج...

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