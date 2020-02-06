الشابندر: علاوي وعد بتبني حماية المتظاهرين وعليه الوفاء بعهوده

2020/02/06 | 16:30 - المصدر: السومرية نيوز

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اكد السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وعد بتبني حماية المتظاهرين وعليه الوفاء بعهوده، فيما طالب الشابندر المتظاهرين بالصمود في الشارع لمساعدته على محاربة الفاسدين.

وقال الشابندر في تغريدة على "تويتر"، إنه "كما وعد رئيس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي في اول ظهورٍ له بتبنّيهم و حمايتهم من كل الوان القبّعات و الهراوات فعلى تنسيقيات التظاهرات السلمية الصمود في الشارع لمساعدته في محاربة الفاسدين و كذلك عليه الوفاء بعهوده معهم".

وتشهد ساحات التظاهر في عدة محافظات حالات عنف وصدامات بين المتظاهرين ومن يعرفوا بـ "أصحاب القبعات الزرق" التابعين للتيار الصدري وقد احتدمت حدة المواجهات في محافظة النجف الاشرف مما ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المتظاهرين كما وأصيب قائد شرطة النجف خلال تلك المواجهات.





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