حاكم الزاملي: فيديوهات شهداء تظاهرات النجف ’’أفلام هوليوودية’’.. الصدريون لم يحملوا السلاح ابداً

2020/02/06 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفى القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، اليوم الخميس (6 شباط 2020)، تسجيل أي حالة وفاة في الاح...





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