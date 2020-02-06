الصحة اليمنية تؤكد عدم تسجيل أي حالة اشتباه بفيروس كورونا

2020/02/06 | 16:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن اليمن لم يسجل حتى الآن أي حالة اشتباه أو حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.العالم – اليمن وبحسب موقع “انصار الله” فقد قالت الوزارة في بيان صادر عن اللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا حصلت (سبأ) على نسخة منه، إن طرق الوقاية من فيروس […]

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