2020/02/06 | 16:33 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد علاوي: الاعتداءات على المتظاهرين يضعنا في زاوية حرجة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/06 | 16:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد علاوي: الاعتداءات على المتظاهرين يضعنا في زاوية حرجة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد علاوي: الاعتداءات على المتظاهرين يضعنا في زاوية حرجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).