2020/02/06 | 16:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية (واع) نص كلمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي:

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