النرويج تثمن دور كوردستان في خفض التصعيد بالمنطقة

2020/02/06 | 16:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس 6 شباط (فبراير) 2020، مع مبعوث وزارة الخارجية النرويجية لشؤون العراق وسوريا كنوت لاين آخر التطورات في العراق وسوريا، كما تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والنرويج.وثمن المبعوث النرويجي الدور البنّاء لرئيس الحكومة في خفض التصعيد والتهدئة في المنطقة، وابدى استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع إقليم كوردستان وخصوصاً في القطاع الاقتصادي، فضلاً عن استمرار المساعدات النرويجية للنازحين واللاجئين في الإقليم.من جانبه، شكر رئيس الحكومة النرويج لدورها في التحالف الدولي بمحاربة تنظيم داعش الذي ما زال يشكل خطراً جدياً، ويهدد حياة المواطنين في مناطق عديدة من العراق.وأشار الى انه، والى جانب التنسيق والتعاون العسكري، يجب العمل على إنهاء العوامل المساعدة في ظهور الإرهاب.

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