الجوية يهزم نفط الوسط وديا

2020/02/06 | 16:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تغلب نادي القوة الجوية بكرة القدم على نفط الوسط بلقاء ودي استعدادا لدوري الكرة.

وانتهت المباراة بفوز الجوية بهدف نطيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأزرق.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب المنتخب الوطني ابراهيم بايش في الشوط الاول.

وسبق وان تغلب نادي القوة الجوية يوم امس على منتخب الشباب في لقاء ودي ايضا.

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