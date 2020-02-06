لاعب شاب يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة ويونايتد

2020/02/06 | 16:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد يتنافسون لحسم صفقة إنكليزية في الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن جاك جريليش، لاعب الوسط المهاجم لأستون فيلا، بات هدفاً لريال مدريد وبرشلونة.

وأشارت إلى أن اهتمام قطبي إسبانيا بجريليش سيكون ضربة قاسية لمانشستر يونايتد الذي يراقب نجم أستون فيلا منذ عدة أشهر.

وأوضحت أن جريليش هو من سيختار وجهته المقبلة، بعد أن يساعد أستون فيلا على النجاة من الهبوط في البريميرليغ.

وقالت "ذا صن" إن يونايتد مستعد لدفع 60 مليون إسترليني وفقًا لطلبات أستون فيلا، ولكن جريليش قد يرفض الشياطين الحمر لصالح قطبي الكلاسيكو، بسبب رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا.

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