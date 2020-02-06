استياء ميسي يلفت انتباه أندية أوروبا

2020/02/06 | 16:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أندية أوروبا ترغب في استغلال حالة التوتر بين ليونيل ميسي قائد برشلونة وإدارة النادي الكتالوني

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