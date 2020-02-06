علاوي يهدد بترك التكليف مع استمرار ما يتعرض له الشباب

2020/02/06 | 16:42 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



وجه رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الخميس كلمة للشعب العراقي علق فيها على التطورات الاخير...

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