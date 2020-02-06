بدء التجارب السريرية لدواء مضاد لفيروس كورونا

2020/02/06 | 16:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة بدأت في الصين، اليوم الخميس، التجارب السريرية لعقار جديد مضاد للفيروسات، سيشمل 750 مريضا في العديد من المستشفيات في مدينة ووهان التي انطلق منها فيروس كورونا المستجد مؤخرا.وبحسب موقع قناة CGTN الصينية، فقد أظهر الدواء نجاحا في مواجهة فيروس سارس وكورونا المعروف بمتلازمة الشرق الأوسط.لكن خبراء قالوا إنه يتعين عليهم […]

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