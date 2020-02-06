وفاة 13 شخصا وإصابة 3 في حادث مروري جنوبي مصر

2020/02/06 | 16:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة توفي 13 شخصا وأصيب 3 آخرون، اليوم الخميس، بحادث تصادم في محافظة أسوان، جنوبي مصر.العالم – مصر وقع التصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى شاحنة نقل على الطريق الصحراوي الغربى “أسوان – القاهرة” قبل مدخل الكمين الصحراوي بنحو 3 كم، بحسب ما نشرته صحيفة “الوطن” المصرية.وانتقلت 14 سيارة إسعاف إلى […]

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